Padrasto é detido suspeito de amarrar e estuprar enteada em Cariacica

Vítima ainda contou que vinha sendo violentada desde os 11 anos; ela chegou a sair de casa, pois não aguentava mais conviver com o homem

Um homem de 51 anos foi detido suspeito de estuprar a própria enteada de 12 anos em um bairro de Cariacica . A menina contou para a tia que chegou a ter as mãos amarradas enquanto era vítima da violência, no último dia 28. E não foi a primeira vez.

A menina saiu de casa junto com o irmão de 7 anos. A Polícia Militar foi acionada e informou que "outras denúncias recebidas pela PM informaram que as crianças sofriam constantes agressões pelo padrasto e pela própria mãe, que teria conhecimento dos abusos". O suspeito foi levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem). A mãe da menina foi até a sede do Conselho Tutelar, onde prestou depoimento.