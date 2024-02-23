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Ladrão quebra fechadura, se arrasta para escapar de alarme e furta loja na Serra

O que chamou a atenção, no entanto, além da ousadia de entrar na loja e ficar mais de quatro minutos procurando itens de valor, foi que o criminoso chega a se arrastar pelo chão

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2024 às 11:59
Um ladrão quebrou a fechadura de uma loja de roupas no bairro Laranjeiras, na Serra, para furtar produtos e dinheiro do estabelecimento na madrugada desta sexta-feira (23). O que chamou a atenção, no entanto, além da ousadia de entrar na loja e ficar mais de quatro minutos procurando itens de valor, foi que o criminoso chega a se arrastar pelo chão com o objetivo de escapar do alarme - a ideia era que, ficando deitado, o alarme não detectasse a presença de um intruso. O sistema de alarme foi desligado, segundo o proprietário da loja.
O vídeo mostra dois suspeitos circulando pela calçada do estabelecimento às 03h22. Um deles mexe na fechadura com o auxílio de uma barra, parecida com um pé de cabra, até que o cadeado quebra. Eles andam pela calçada e voltam segundos depois. A entrada de um dos suspeitos na loja aconteceu às 03h23 da madrugada. A câmera interna flagrou o suspeito dentro da loja, agachado e se arrastando para tentar entrar sem que o alarme fosse disparado. Enquanto isso, o outro suspeito permaneceu do lado de fora.
Suspeitos quebraram cadeado e entraram em loja na Serra
Suspeitos quebraram cadeado e entraram em loja na Serra Crédito: Videomonitoramento
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o suspeito procurou dinheiro, mas o caixa da loja estava vazio. Foram furtados pares de chinelos, óculos, relógios e outros produtos. Uma sacola foi usada para levar os itens furtados.
Em entrevista à TV Gazeta, o dono da loja, Edson Lima, contou que não foi a primeira vez que a loja foi alvo de criminosos. Há cerca de duas semanas, um homem invadiu o espaço durante a madrugada. A loja, inclusive, está com um tapume porque o primeiro invasor quebrou a porta de vidro. O primeiro roubo também foi gravado pelas câmeras.
"Foram até o caixa buscando dinheiro, era o foco. Não acharam. Pegaram outras coisas e desconectaram o nosso sistema de alarme. Estou desanimado, tenho vontade de passar a loja para frente, não dá mais. Já estou com idade avançada. Por que sofrer tanto assim? Preciso de mais suporte "
Edson Lima - Dono da loja invadida
De mochila, o criminoso abriu o caixa e pegou vários produtos. A loja funciona há quase dez anos na Avenida Central, a principal do bairro.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que uma equipe da corporação esteve no local após a invasão. "Foi feito contato com o patrulheiro que presta serviço à loja e ele foi orientado a repassar as informações ao proprietário e também para a empresa na qual trabalha, para que fosse registrado o boletim de ocorrência na delegacia", informou em nota.
Ainda segundo a PM, a loja estava revirada, principalmente na parte do caixa, mas não foi possível precisar o que havia sido levado. O patrulheiro ficou no local até a chegada dos responsáveis pelo estabelecimento.
Também demandada, a Polícia Civil informou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil.

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