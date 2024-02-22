Dupla pula muro de casa e furta bicicletas em Vila Velha; veja vídeo

bikes para trás porque o pneu estava murcho (veja as imagens acima). Câmeras de videomonitoramento flagraram dois suspeitos pulando o muro de uma casa, duas vezes, para furtar bicicletas no bairro Ataíde, em Vila Velha . A dona da residência contou que o caso aconteceu por volta de 1h da madrugada desta quinta-feira (22). Outra câmera ainda flagrou a fuga da dupla, que deixou uma daspara trás porque o pneu estava murcho

As imagens mostram dois homens sozinhos na rua. Um deles corre e pula o muro. O outro fica aguardando até que o comparsa passa uma bicicleta por cima do portão. Eles rodam um pouco com a bicicleta e voltam. Mais uma vez, um dos bandidos pula o muro e furta uma segunda bicicleta. Neste momento, o morador da casa ouviu um barulho.

"Meu marido acordou e correu atrás deles, eles largaram uma das bicicletas que estava com pneu murcho", contou a dona da casa, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar. Apesar de o marido dela tentar perseguir os bandidos de carro (com o veículo branco que aparece ao final do vídeo), a dupla conseguiu fugir.

E essa não foi a primeira vez. Outra moradora do bairro, de 37 anos, relatou que há cerca de um mês teve a casa invadida. "Eles entraram, passaram por cima do muro e pegaram a bicicleta. Largaram roupas, boné, faca. A gente tentou ir atrás, mas sem sucesso. Depois voltaram, roubaram um cadeado. Das outras vezes um vizinho me informou que tinha pessoas vigiando para entrar. Do lado da minha casa também invadiram um apartamento e roubaram uma botija de gás da varanda, isso tudo recentemente", disse ela à TV Gazeta.

Insegurança

Com os casos constantes, moradores estão com medo. "Nunca vi tanta insegurança; muito roubo de celular de dia, a padaria da frente foi roubada duas vezes, é uma insegurança total. Podiam colocar uma cabine de policiamento aqui no trevo de Capuaba, por exemplo, é uma região muito populosa", disse a dona da casa invadida nesta madrugada.

A outra moradora também comentou sobre a falta de policiamento: "A gente fica com medo, você não vê viatura passando aqui, é uma insegurança total".

Em nota, a Polícia Militar disse que "realiza o policiamento ostensivo em todo o bairro Ataíde, em Vila Velha, e que, além do patrulhamento preventivo, a região conta com diversas operações diárias. Ainda, o comando da Cia está à disposição da comunidade e da liderança comunitária para conversar e traçar estratégias de segurança conforme as demandas da região. Vale ressaltar que a população deve colaborar com o trabalho da polícia acionando uma viatura, por meio do Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crime. Quando não há indivíduos detidos em flagrante pela Polícia Militar, é necessário que as vítimas registrem as ocorrências em uma delegacia, para que os casos sejam investigados".