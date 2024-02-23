Quem era o empresário morto dentro de caminhonete em Colatina

Ibraim Cassaro, de 43 anos, morto em um ataque a tiros quando dirigia uma caminhonete no bairro Novo Horizonte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (22), era um empresário que trabalhava no ramo do café. O irmão dele, Guilherme Cassaro, também ferido com os disparos está internado.
Informações da PM dão conta que Ibraim levou um tiro no peito e não resistiu. Já o irmão dele sofreu oito perfurações, com ferimentos nos braços direito e esquerdo, nas nádegas e no peito. Ele foi encaminhado para o Hospital Sílvio Avidos, na mesma cidade, onde estava em estado estável, em um leito de UTI.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, populares no local informaram que o autor dos disparos estava em um veículo Chevrolet Cruze branco. O carro teria passado pela rua Bernardo Augusto Sperandio, em direção à BR 259, e foi flagrado por câmeras de segurança. O veículo foi localizado horas depois por policiais incendiado próximo a um cafezal em uma estrada que liga Colatina ao município vizinho de Marilândia.
Os celulares que estavam na caminhonete de Ibraim, uma Volkswagen Amarok, foram recolhidos pela perícia para serem analisados. Havia dinheiro no veículo, uma quantia de cerca de R$ 3.700,00, que foi entregue ao sogro da vítima.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Ibraim tinha a rotina de buscar o irmão antes de seguir para o trabalho. A motivação está sendo apurada. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados.
O corpo de Ibraim é velado na manhã desta sexta-feira (23) na comunidade Povoação de Baunilha, no interior de Colatina.