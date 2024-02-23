Quem era o empresário morto dentro de caminhonete em Colatina

Informações da PM dão conta que Ibraim levou um tiro no peito e não resistiu. Já o irmão dele sofreu oito perfurações, com ferimentos nos braços direito e esquerdo, nas nádegas e no peito. Ele foi encaminhado para o Hospital Sílvio Avidos, na mesma cidade, onde estava em estado estável, em um leito de UTI.