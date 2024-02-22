Homem com histórico de roubos e assassinatos é preso em Vila Valério

De acordo com a corporação, durante a abordagem, os policiais cercaram o local onde Aleandro estava escondido e cumpriram o mandado de prisão. Como foi surpreendido, ele não teve tempo de esboçar reação. Logo em seguida, as equipes se dirigiram para o bairro Boa Vista, onde encontraram e apreenderam duas armas de fogo e munições: uma pistola 9mm e um revólver calibre 22. Um homem de 28 anos, identificado como Eduardo Dalmagro won Doelinger, flagrado com essas armas, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.