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Bairro Ilha do Príncipe

Motociclista tem perna esmagada ao ser atropelado por ônibus em Vitória

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na manhã desta sexta-feira (23)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 08:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2024 às 08:53
Motociclista fica ferido após ser atropelado por ônibus em Vitória
Guardas municipais e policiais militares estiveram no local do acidente, na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Priciele Venturini
Um motociclista teve a perna esmagada ao ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (23), em Vitória. Foi necessário utilizar a ferramenta macaco para "levantar" o veículo e conseguir retirar a vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). 
Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que esteve no local, guardas municipais explicaram que o motorista do ônibus estava parado na faixa da direita da Avenida Nair Azevedo Silva , com o semáforo fechado; na faixa do meio estava um caminhão. O motociclista estava trafegando no sentido Segunda Ponte e, quando o sinal abriu, ele bateu na traseira do coletivo. 
Após a colisão, o motociclista se desequilibrou e caiu para o lado direito. O motorista do ônibus já estava arrancando para sair, não viu e passou por cima da perna da vítima, que ficou presa embaixo da roda dianteira do lado esquerdo do coletivo. Após ser retirado, o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), também na Capital. 
Em nota, a Guarda Municipal de Vitória informou que "uma equipe está no local do acidente envolvendo uma motocicleta e um coletivo, na Avenida Nair de Azevedo. O motociclista seguia no corredor, entre os veículos, quando foi atingido pelo ônibus. O motociclista foi levado por uma ambulância do Samu para o hospital São Lucas. Agentes da Guarda de Vitória estão no local dando fluidez ao fluxo de veículos". 

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