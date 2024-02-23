Motorista de carro fica ferido em acidente com caminhão na BR 101 em Ibiraçu

Acidente causou lentidão no trânsito da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta sexta (23)

“O tráfego fluiu por um desvio e às 5h13 a pista foi totalmente interditada para a remoção dos veículos, sendo liberada novamente às 6h23. Devido à quantidade de veículos, o fluxo ficou intenso no trecho”, finalizou a empresa.