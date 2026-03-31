Psicóloga Fabiana Malheiros assume Secretaria das Mulheres no ES

A Secretaria Estadual das Mulheres do Espírito Santo passará a ser comandada pela psicóloga Fabiana Malheiros. A atual subsecretária da pasta substitui Jacqueline Moraes (PSB), que deixa o cargo para cumprir prazo de desincompatibilização, conforme determina a Justiça Eleitoral, já que disputará uma vaga de deputada estadual nas eleições deste ano.
A saída de Jacqueline Moraes foi comunicada pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), no início da tarde desta terça-feira (31). Ferraço assume o governo do Estado na próxima quinta-feira (2), em função da renúncia do governador Renato Casagrande (PSB), antes da conclusão do mandato, para concorrer à vaga no Senado.
A nova secretária das Mulheres é servidora pública concursada, "com trajetória reconhecida para dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Jacqueline Moraes", segundo o vice-governador.