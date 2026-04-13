Em missa no Convento, padre critica ações policiais no ES

Em missa realizada na noite deste domingo (12) na Paróquia de Iconha, no Sul do Estado, o bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, em sua homilia levantou a voz contra as guerras e realçou: “Há católicos que defendem esse demônio [Donald Trump, presidente dos EUA] e outros demônios também”, criticou. Dom Luiz enfatizou que não se pode compactuar com a violência e com as guerras, e que é preciso seguir Jesus e seu Evangelho.





A fala ocorreu na missa de posse do padre Jorge Knapp, novo pároco de Iconha, na igreja matriz. O Evangelho realçava que Jesus Ressuscitado chega em meio aos discípulos e diz: "a paz esteja convosco!"