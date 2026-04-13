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Leonel Ximenes

Em missa no Convento, padre critica ações policiais no ES

Homilia foi proferida durante a missa das pastorais sociais, na manhã desta segunda-feira (13), no último dia da Festa da Penha

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 11:53

Públicado em 

13 abr 2026 às 11:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Kelder preside a missa das pastorais sociais no campinho do Convento da Penha
Padre Kelder preside a missa das pastorais sociais no campinho do Convento da Penha Crédito: Divulgação
Na homilia feita durante a missa das Pastorais Sociais no campinho do Convento da Penha, na manhã desta segunda-feira (11), o padre Kelder Brandão falou sobre a paz - tema da Festa da Penha deste ano - mas também criticou o que chamou de “ações violentas e desproporcionais dos agentes de segurança do Estado”.
“Precisamos ser instrumentos da paz de Deus para transformar o mundo, a começar pela nossa realidade local. Nós vivemos em um Estado extremamente violento. Nossas comunidades sofrem dia e noite com a violência. Sequer conseguimos dormir direito com tantos tiros ao longo das madrugadas”, afirmou o sacerdote, que é pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá em Itararé, em Vitória.

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“Embora seja noticiado que houve diminuição de homicídios no Estado, nossas comunidades estão muito longe de serem comunidades seguras”, acrescentou o sacerdote, que também exerce a função de coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

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Homilia no Convento da Penha

Padre Kelder Brandão abordou o tema violência
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Kelder Brandão, que presidiu a missa que teve a presença de muitos militantes de movimentos sociais, também denunciou a violência supostamente praticada pelo Estado nas ações de combate ao tráfico.
“Em nome do combate ao tráfico de drogas e de armas, travam-se verdadeiras guerras nas periferias em que vivemos. O próprio Estado pratica violência. São mais de 25 mil encarcerados, em sua maioria absoluta jovens empobrecidos, negros e periféricos, sem mencionar o rastro de sangue e de corpos tombados diariamente nas periferias do Estado”, considerou o padre.
“A página do crime organizado nunca foi virada no Espírito Santo. Ela continuou sendo escrita por novos autores e com letras diferentes, livremente, nos submundos sombrios das instituições e, agora, se sente fortalecida para emergir à luz do dia”
Padre Kelder Brandão - Em trecho da sua homilia em missa no campinho do Convento da Penha
“Jovens e adolescentes negros, empobrecidos, moradores de periferia, tratados como inimigos do Estado, sob o nosso olhar complacente e os aplausos dos serviçais da morte”, enfatizou.
Na homilia, o padre criticou o que considerou como “impunidade” de agentes do Estado: “O país inteiro ouviu que um policial denunciado há quase uma década na corregedoria por envolvimento com traficantes atuava no principal órgão de repressão ao tráfico. Que vergonha para a Segurança Pública do Espírito Santo!”
Por fim, Kelder Brandão fez uma apelo à paz, principalmente no âmbito das instituições do Estado: “Precisamos ser instrumentos da paz para acabar com a violência nas periferias perpetrada pelas instituições e para acabar com a violência de gênero no Estado”.

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BISPO CRITICA TRUMP

Em missa realizada na noite deste domingo (12) na Paróquia de Iconha, no Sul do Estado, o bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, em sua homilia levantou a voz contra as guerras e realçou: “Há católicos que defendem esse demônio [Donald Trump, presidente dos EUA] e outros demônios também”, criticou. Dom Luiz enfatizou que não se pode compactuar com a violência e com as guerras, e que é preciso seguir Jesus e seu Evangelho. 


A fala ocorreu na missa de posse do padre Jorge Knapp, novo pároco de Iconha, na igreja matriz. O Evangelho realçava que Jesus Ressuscitado chega em meio aos discípulos e diz: "a paz esteja convosco!"

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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