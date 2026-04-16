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Opinião da Gazeta

Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta

A atividade policial deve ser cercada de mais controle e transparência, para resguardar o cidadão e os próprios policiais, diante de acusações de uso indevido da força

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 01:00

Públicado em 

16 abr 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Novo vídeo mostra PM matando casal e colegas sem reação em Cariacica
Novo vídeo mostra PM matando casal e colegas sem reação em Cariacica Câmera de segurança
As imagens que mostraram um novo ângulo do assassinato de duas mulheres em Cariacica na semana passada trouxeram mais implicações aos seis policiais militares que acompanhavam o cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale durante a ocorrência em que o crime aconteceu. 

Como na maioria dos casos de repercussão que ocorrem em vias públicas nos últimos anos, as câmeras de videomonitoramento estão tendo um protagonismo na elucidação das circunstâncias. Podem até não responder a todas as perguntas, mas reduzem significativamente as sombras.

Uma situação que volta a mostrar que as câmeras corporais nas fardas estão fazendo falta. A atividade policial deve ser cercada de mais controle e transparência, para resguardar o cidadão e os próprios policiais, diante de acusações de uso indevido da força. Os policiais sérios, a maior parte da corporação, saem ganhando. A sociedade também.


As imagens da  morte do casal de mulheres causam incredulidade, mas serão fundamentais para apontar os erros de conduta dos policiais envolvidos e o contexto dessa ação lamentável. Com as câmeras na farda, o bom policial (a maioria da corporação) estará cada vez mais protegido, enquanto os maus vão pensar duas vezes antes de cometer abusos e excessos. Além de aumentarem as chances de punição, se a câmera não servir como freio.






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