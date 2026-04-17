Homem é preso em Vitória por dever R$ 50 mil em pensão alimentícia

Um homem de 33 anos foi preso por dever mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia. O caso aconteceu na Enseada do Suá, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, ele estava com um mandado de prisão em aberto desde dezembro de 2025, decretado pela 4.ª Vara da Família, da Capital capixaba. Além disso, ele possui passagens anteriores pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.





A corporação informou que realizava um patrulhamento pela região, quando percebeu que o homem apresentou nervosismo ao ver a equipe. Ele foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Vitória.





A Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi cumprido e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.





O inspetor Dalcin, da Guarda de Vitória, explicou que este caso é baseado na Lei de Alimentos, que permite a prisão de quem não paga pensão devidamente. “A medida não é criminal, mas serve para obrigar o pagamento da dívida, podendo ser suspensa caso o valor seja quitado. Nesses casos, o prazo de prisão pode ser de até três meses, conforme também estabelece o Código de Processo Civil”.