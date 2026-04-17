Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em estelionato e lavagem de dinheiro foram presos no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16). Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 25 milhões em menos de um ano. A apuração começou após uma família de Vila Valério, região Noroeste do Espírito Santo, perder quase R$ 400 mil em um golpe, durante a compra de uma Dodge Ram 0 km.





Segundo informações da repórter Viviane Machado, do g1 ES, a polícia apreendeu dois carros de luxo e joias com os suspeitos, que mostraram um padrão de vida elevado mantido pelo grupo. A prisão aconteceu durante a Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro.





Lucas da Conceição Cruz, de 27 anos, principal alvo da operação, foi preso em cumprimento de mandado. Os policiais também prenderam em flagrante Gabriel Magalhães Linhares, de 39 anos, que estava com um celular roubado. Ele também é suspeito de envolvimento nos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.