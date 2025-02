Equilíbrio fiscal: consultoria aponta o Espírito Santo com o melhor resultado de 2024

O Espírito Santo alcançou, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar entre todos os estados do Brasil no indicador de equilíbrio fiscal elaborado pelo Compara Brasil, portal desenvolvido pela Aequus Consultoria Econômica que organiza e gerencia os dados sobre as finanças públicas estaduais e municipais. O indicador é calculado da seguinte forma: a soma das despesas correntes com amortização da dívida é dividida pela receita corrente. Quanto mais próxima ou superior a 100% for essa relação, pior a condição fiscal do ente público. Na média, os estados tiveram, em 2024, 92,7%. O Espírito Santo bateu em 78,7%.