Com juros em alta, Vix Logística projeta encolhimento das receitas em 2025

"Somos um grupo de empresas de capital intensivo, ou seja, dependemos intensivamente de dinheiro para, por exemplo, investir nas nossas frotas de carros, caminhões, ônibus e por aí vai. Se o dinheiro está mais caro, temos que colocar o pé no freio, afinal, o custo para se fazer qualquer coisa, um investimento ou aquisição, sobe demais. Estávamos com juros básicos em algo perto de 9%, agora estão falando em 15%. Além de ter ficado muito mais caro, o cenário está mais incerto, por isso, optamos pela cautela. O resultado disso é que estamos projetando um encolhimento das nossas receitas em 2025, algo raro na nossa história recente", explicou Patrícia Chieppe, CEO da VixPar.