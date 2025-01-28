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Economia e Negócios

Primeiro do Brasil: caminhão autônomo começa a rodar em Portocel

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 10:52

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

28 jan 2025 às 10:52
Caminhão autônomo que começou a operar em Portocel
Caminhão autônomo que começou a operar em Portocel Crédito: Divulgação/Portocel
O primeiro caminhão autônomo, que funciona sem a intervenção humana, começou a operar, nesta segunda-feira (27), em um porto brasileiro: o Portocel, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Desenvolvido em uma parceria entre o terminal portuário Lume Robotics (startup capixaba especializada em mobilidade autônoma) e a VIX Logística (braço de logística do Grupo Águia Branca), o veículo já vinha sendo testado em campo há mais de um ano e é resultado de um projeto iniciado em 2019. O Brasil é um dos poucos países do mundo a dominar este tipo de tecnologia. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho. Por enquanto, um caminhão autônomo está sendo utilizado para movimentar celulose nas vias internas de Portocel e um segundo está em fase de operação assistida. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 28-01-25.mp3

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