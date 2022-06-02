TecnoAgro: feira de expositores terá de mel a carne-de-sol

Se você gosta de saborear delícias da roça, anote aí: nos dias 9 e 10 de junho acontece em Linhares, no Norte do Estado, o TecnoAgro, maior evento do agronegócio capixaba. Além de painéis, palestras e workshops sobre o universo agrícola, a boa comida produzida no interior também fará parte da programação.

Os sabores do campo poderão ser apreciados durante a Feira de Expositores do TecnoAgro, que vai reunir seis produtores rurais apresentando e vendendo suas mais variadas iguarias.

Linguiça, costela, carne-de-sol, queijo, doce de leite e mel compõem esse cardápio irresistível e, para acompanhar, o evento também terá festivais de cachaça e de cerveja artesanal. Confira ao final desta matéria a lista completa dos expositores.

Mel é um dos produtos em destaque na feira Crédito: Shutterstock

SOBRE O TECNOAGRO

Durante os dois dias do TecnoAgro, Linhares será conhecida como a capital do agro capixaba. Por lá, passarão empresários, produtores rurais e especialistas no assunto. O acesso à toda a programação do evento é gratuito. Para saber mais, acesse agazeta.com.br/agro

LISTA DE EXPOSITORES

Ivone Kempim Linhaus ( Agroindústria Kempim) - 9 e 10/06

Produtos: linguiça de carne suína, linguiça suína com jiló, linguiça suína com bacon e queijo, escudiguim (embutido de carne e pele cozida de suíno), bacon em pedaços, costela defumada e lombo defumado.



Caio Wand Del Rey (Montanha Carne de Sol) - 9 e 10/06

Produtos: cortes variados de carne-de-sol - carpaccio,, iscas, ancho, chorizo, hambúrguer, linguiça e picanha.



Élcio José Luchi Thomazelli (Apiário Thomazelli) - 9/06

Produtos: mel, mel em sachê, mel com pedaços de favo e extrato de própolis.



Lilio Barbosa Lombardi (Associação Apícola da Região de Ibiraçu – APISA) - 9 e 10/06

Produtos: mel e extrato de própolis

Queijos de búfala também serão vendidos no evento Crédito: Shutterstock

Gustavo Dambroz Soeiro Banhoz (Queijaria da Fazenda) - 9 e 10/06

Produtos: queijo muçarela de búfala (trança, palito, manta e cabacinha), queijo minas de búfala, requeijão, requeijão de búfala, queijo provolone fresco sabor defumado, queijo minas, doce de leite de búfala, manteiga com sal e ricota fresca.

