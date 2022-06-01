TecnoAgro 2022: ações de sustentabilidade são caminhos para uma agricultura inovadora

O uso de ações de sustentabilidade fornece alternativas para o agricultor Crédito: Shutterstock

O setor do agronegócio é um dos principais mercados na economia capixaba. Cada vez mais a agricultura está investindo em tecnologia e inovação para desenvolver novas práticas de sustentabilidade em um cenário altamente competitivo. Neste ano, o TecnoAgro 2022 , em Linhares, norte do Espírito Santo, amplia o debate sobre a transformação tecnológica no campo e como a inovação pode contribuir para uma agricultura mais inteligente e sustentável, com rapidez, eficácia e com celeridade na produção.

Uma das presenças confirmadas para o TecnoAgro 2022 é do coordenador de Pós-graduação e pesquisador do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus de Alegre, Sávio da Silva Berilli. Ele destaca que muitas atividades do agronegócio já usam práticas de sustentabilidade, mas que é preciso compreender esse desenvolvimento. “No contexto agrícola é preciso saber como atingir essa sustentabilidade mediante há algumas tecnologias e como elas se tornam alternativas importantes na produção para o pequeno, médio e grande produtor”, explica.

Outro viés de atuação, conforme Sávio destaca, são as pesquisas e os estudos voltados ao setor agrícola que viabiliza novas práticas e técnicas sustentáveis. “Além disso, é importante destacar que as pesquisas são necessárias para um apontamento de novas técnicas e ações no caminho da sustentabilidade. As pesquisas contribuem para uma prática de sustentabilidade e que viabilizam um caminho alternativo na economia para os agricultores”, aponta.

O pesquisador afirma que os desafios para a agricultura estão cada vez maiores a partir da alta dos insumos utilizados pelo setor e com isso requer novas técnicas para auxiliar os produtores rurais. ”O uso de ações de sustentabilidade fornece alternativas para o agricultor. São opções que não são convencionais e que o ajudam a continuar sua produção neste cenário de alta dos insumos. Como exemplo, não vamos substituir o adubo que ele já usa, mas com técnicas podemos otimizar e aprimorar este insumo adquirido”, garante.

De acordo com Sávio, algumas ações de sustentabilidade já são desenvolvidas com produtores rurais pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). “Em alguns casos essas alternativas e tecnologias já elaboradas, para outros produtores rurais ainda são novidades. O Instituto já vem trabalhando o uso dessas técnicas, como o biocarvão, energia solar e a biocompostagem. São ações que contribuem para uma agricultura mais inovadora e sustentável”, conclui.

Se você é produtor rural, possui empreendimentos no agronegócio e quer estar cada vez mais conectado com os processos de inovação e tecnologia para agricultura, não deixe de participar do TecnoAgro 2022, um evento realizado pela Rede Gazeta, com a presença de diversas entidades e expositores do setor agrícola. Faça sua inscrição!

Serviço

Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira)

Hora: 8h às 22h

20h às 22h – encerramento com shows

Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (norte do ES)