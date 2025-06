Tatiane Emerich celebrar 45 anos com festa em Vitória; veja fotos

em vila velha

O diretor regional da Athena Saúde no Espírito Santo, Diego Viana, esteve com o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo na manhã da quinta-feira (26), no Café Empresarial promovido pela Assevila. Na oportunidade, o prefeito agradeceu o investimento do Grupo Athena Saúde na cidade com a chegada do Vitoria Apart Hospital Vila Velha. A inauguração do novo hospital está prevista para o mês de outubro.