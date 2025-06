Soeli Gama celebra aniversário em almoço com amigas em Vitória

Prêmio

Está confirmada a entrega do Prêmio Canal Brasil de Curtas para o melhor filme da 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas do 32º Festival de Cinema de Vitória (FCV). A premiação do Canal Brasil está presente nos maiores festivais de cinema do País e aqui em Vitória vai entregar o Troféu Canal Brasil e um prêmio no valor de R$ 15 mil para o vencedor. “Para nós do Festival de Cinema de Vitória é uma grande alegria entregar o Prêmio Canal Brasil de Curtas, que celebra as novas produções do audiovisual brasileiro. Para nós, que realizamos um festival que exibe majoritariamente curtas-metragens, é inspirador ser um veículo para essa diversidade”, disse Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória. Já foram mais de 300 curtas vencedores e mais de R$ 4,5 milhões em premiação em todo o país até hoje. Um júri convidado pelo canal, composto por críticos e jornalistas especializados em cinema vai escolher o melhor curta em competição no 32º FCV, que será exibido na grade do canal.