Joalheiro do ES é premiado em palco de Mônaco com joia icônica

Durante a última edição da Unique Luxury Show, realizada em Monte Carlo entre os dias 19 e 21 de junho, o designer Dorion Soares foi premiado com o troféu de Joia Mais Icônica da Alta Joalheria (Iconic Statement Jewelry). A peça vencedora — um deslumbrante bracelete em ouro branco com opalas, esmeraldas, tanzanitas, rubelitas, turmalinas Paraíba e diamantes — reafirma o talento autoral e a força criativa de Dorion no cenário internacional da alta joalheria.Conhecido por seu design emblemático e exclusivo, Dorion encantou o seleto público presente no evento com uma curadoria de peças sofisticadas. Entre os destaques, o colar Copacabana — uma releitura do ícone da marca — foi um dos grandes protagonistas, com 49,30 quilates de turmalinas Paraíba e 2.846 diamantes, lapidando olhares durante os quatro dias de evento.

Durante a última edição da Unique Luxury Show, realizada em Monte Carlo entre os dias 19 e 21 de junho, o designer Dorion Soares foi premiado com o troféu de Joia Mais Icônica da Alta Joalheria (Iconic Statement Jewelry). A peça vencedora — um deslumbrante bracelete em ouro branco com opalas, esmeraldas, tanzanitas, rubelitas, turmalinas Paraíba e diamantes — reafirma o talento autoral e a força criativa de Dorion no cenário internacional da alta joalheria.

Conhecido por seu design emblemático e exclusivo, Dorion encantou o seleto público presente no evento com uma curadoria de peças sofisticadas. Entre os destaques, o colar Copacabana — uma releitura do ícone da marca — foi um dos grandes protagonistas, com 49,30 quilates de turmalinas Paraíba e 2.846 diamantes, lapidando olhares durante os quatro dias de evento.