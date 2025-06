Festa junina anima o Iate Clube do Espírito Santo; veja fotos

Victor Santos Neves filho e Ana Paula Camata do Nascimento, Karina Machado e Fabiano Pereira: no arraiá do Iate Clube do ES. Crédito: Vitor Machado

O Iate Clube do Espírito Santo (ICES) realizou mais uma edição do tradicional Arraiá à Beira-Mar, uma das festas temáticas mais queridas pelos associados, reunindo cerca de 400 pessoas em uma noite animada e cuidadosamente planejada. Sob os cuidados do comodoro Fabiano Pereira e das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, o clube se transformou em uma encantadora Vila dos Navegantes, com cenários que remetiam a uma vila típica do interior: igrejinha, casinhas coloridas, fogueira, barraca do beijo, cadeia divertida, além de espaços instagramáveis. Não faltaram os quitutes e doces típicos, pipoca, pescaria, bar de chope e drinks, e até touro mecânico. A música ficou por conta do grupo Mafuá e da dupla sertaneja Evandro e Raniery. Veja as fotos de Vitor Machado!

Reconhecer e premiar as marcas mais lembradas pelos colatinenses. Esse é o objetivo da 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina, que vai reunir autoridades, empresários e empreendedores locais, com festa nesta quinta-feira (26), na Arena North Star. Com o tema “O Palco das Marcas Inesquecíveis”, a premiação celebra o destaque empresarial local e reforça o compromisso com a excelência, inovação e desenvolvimento econômico e social de Colatina. O prêmio é resultado de uma pesquisa espontânea realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025 pela Markka Pesquisa de Mercado, em que foram pesquisados 80 segmentos e ouvidas 410 pessoas. Os apresentadores da festa serão Will Loyola e Gabi Manganelli. E a banda Biquíni animará a pista.

SHOW

Mel Lisboa e Bruna Dornellas: temoorada do show “Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee", produzido pela WB Produções, neste final de semana, no Sesc Glória. Crédito: Leo Gurgel

Wagner Passamani celebrou 50 anos ao lado da família e amigos, no seu Haras Passamani, em Castelo. Na foto, com sua esposa Marisa Stofel Passamani.

EM CASTELO

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu, o frei Antonio Rabanal, o governador Renato Casagrande, o artista Bruno Salvador e o subsecretário da Casa Civil para Coordenação Polícia, Fernando Campanha: na visita às obras de restauro da Matriz Nossa Senhora da Penha, em Castelo, na celebração de Corpus Christi . Crédito: Felipe Mansur / SCV

O vereador de Vitória, Aylton Dadalto, visitou o gabinete do excelentíssimo juiz José Luiz da Costa Altafim. O encontro foi uma visita acolhedora em que Aylton Dadalto destacou o brilhante trabalho e profundo conhecimento jurídico do magistrado, ressaltando suas práticas exemplares no âmbito jurídico. O vereador reforça o seu compromisso com a justiça e o estado de direito.

Feras da panificação Genilson Pereira e Adenailton Xavier, chefs e consultores técnicos em panificação da Buaiz Alimentos, são presença confirmada em mais uma edição da Panshow Gastronomia, maior evento de panificação do Espírito Santo, que acontece de 24 a 26 de junho, em Vila Velha. Por lá, o público vai ter a oportunidade de aprender e degustar receitas deliciosas de pastéis, usando a Farinha de Trigo Regina para Pastel, e de Calzone, feito com a Farinha de Trigo Regina para Pizza, durante as aulas-show comandas pelos dois, que são feras da panificação.

Açaí capixaba em Verona A Açaí Natuzon Itália marcou presença na Mura Urban Trail, tradicional corrida urbana de Verona, que acontece dentro das muralhas da cidade. Os 1.300 atletas que correram os três percursos, de 8, 16 e 30 km, tiveram a oportunidade de experimentar o energético natural Açaí Natuzon, na versão tube de 85 gramas. O produto é mais uma inovação do Grupo Lamoia, capixaba que, desde o ano passado, está com uma unidade de produção de açaí em Rovereto, com distribuição para diferentes países da Europa e da Ásia. O casal Wanderson Lamoia e Cris Loss participou do evento, com um ponto exclusivo da marca para divulgação e experimentação de açaí. O patrocínio da corrida é mais uma ação do grupo em prol do incentivo ao esporte.

Ópera O Cineteatro das Artes recebe, nos dias 28 e 29 de junho, a encantadora montagem “Ópera Brasiliense – A Diarista e o Soldado”. A produção, com entrada franca mediante doação de alimento, traz ao Espírito Santo uma obra leve e bem-humorada, conduzida por um elenco talentoso e direção primorosa. Uma oportunidade rara de apreciar ópera em formato acessível e contemporâneo.