Especialista em neurociência debate "A Crise do Foco" em Vitória

Panshow 2025 vem Aí

O Espírito Santo se prepara para a maior imersão no universo da panificação e da confeitaria. Na próxima semana, de 24 a 26 de junho, a PanShow Gastronomia, maior vitrine do setor no Estado e um dos eventos mais relevantes do calendário brasileiro para o segmento, irá ocupar o Shopping Vila Velha. Com entrada gratuita, o evento reunirá grandes nomes da gastronomia nacional, como o melhor padeiro das Américas, João Carlos Butske, e a chef Carole Crema, que é referência no Brasil inteiro em confeitaria. O evento irá promover ainda concursos que vão eleger os melhores do Estado em categorias como pão francês, pizza e bolo confeitado. Realizada pelo Instituto Panela de Barro, em parceria com o Sindipães, Aipães, e apoio da Prefeitura de Vila Velha, Sebrae e Aderes, a PanShow se consolida como ponto de encontro entre empreendedores, profissionais, fornecedores e apaixonados pela boa comida.