Rede Gazeta celebra o Dia do Mídia com festa ao som de rock em Vitória

Ferveu ao som de rock a Festa do Mídia da Rede Gazeta, nesta terça-feira (17), no Motor Rockers, na Praia do Canto, em Vitória. O evento anual para celebrar o Dia do Mídia, comemorado em 21 de junho, com o mercado publicitário capixaba, foi animado pela banda Ubando. A festa reuniu ainda diretores, gerentes, criadores de conteúdo e jornalistas da Rede Gazeta.



O diretor de Mercado, Bruno Passoni, deu às boas-vindas aos convidados, antes do show e do sorteio de brindes. "A festa está muito bonito, foi tudo preparado com carinho para vocês, que são profissionais importantes para a Rede Gazeta".