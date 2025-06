Veja como foi a abertura da 12ª edição da Loja Vazia no Shopping Vitória

A solidariedade ganha espaço mais uma vez no Shopping Vitória com a 12ª edição do projeto “A Loja Vazia”. A abertura, realizada nesta terça-feira (17), contou com a presença de voluntários, madrinhas, padrinhos e representantes das 07 instituições beneficiadas este ano: Fundação Beneficente Praia do Canto, Associação Albergue Martim Lutero, Asilo dos Idosos de Vitória, Instituto Jutta Batista da Silva, Montanha da Esperança, AFECC e AMAES.