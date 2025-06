Ricardo Rabinovitch celebra 60 anos com festa na região serrana do Rio

O empresário Ricardo Rabinovitch "sessentou" com festa no sábado (14), Quinta do Outeiral, em Itaipava, na serra fluminense. A banda: Tocaia e o DJ Carlos Tardioli animaram a pista da festa linda organizada pela querida de RR, Lilian Rabinovitch. Muitos amigos de Vitória prestigiaram a família. Veja as fotos de André Carvalho.