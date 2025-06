André e Giovanna Rosa celebram Bodas de Prata com festão em Vitória

Sob as bênçãos do Padre Anderson Gomes, André e Giovanna Rosa , o casal que comanda o Grupo Le Buffet, celebraram Bodas de Prata nesta quarta-feira (18), véspera de feriado, na Catedral de Vitória. Em seguida, os noivos receberam a família e amigos em festão, no Le Buffet Master, que, certamente, entrou para a história do ES.

A festa, que durou até 05h de quinta-feira (19), surpreendeu os convidados com mega produção comandada por Stella Miranda. A decoração da Conceito com audiovisual da One Nice Experience transformou a casa, que é palco de tantas festas lindas, num verdadeiro lounge em preto e branco, com floral branco no teto. A mesa de 20 metros de frutos do mar foi outra sensação da festa, que durou 7 horas. A cake designer Juliana Marculano assinou o bolo, que encantou a plateia.