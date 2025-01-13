Amiga lamenta morte de cake designer capixaba: 'Gostava de deixar todos felizes'

Júnior Vieira no Teatro Sesc Glória, diante de um belo e imponente bolo, uma das suas obras de arte Crédito: Divulgação

Morto aos 47 anos em decorrência de uma insuficiência renal e hepática , José Onofre Vieira Júnior, o Júnior Vieira, era considerado um mestre da confeitaria capixaba e chegou a ficar conhecido nacionalmente por seus talentos como cake designer.

Nas redes sociais, Júnior se descrevia como alguém “apaixonado por confeitaria que há 20 anos realiza sonhos, transformando o convencional em arte”. Era um visionário, segundo a amiga e colega de profissão Leninha Moreira.

“Quando o Júnior entrou no mercado, entrou mostrando tudo o que tinha de novo. Ficou seis meses na Europa fazendo curso de especialização. Ele sempre trazia coisas novas e tinha ideias magníficas, que não sei de onde vinham. Tinha uma mente aberta, queria as coisas mais bonitas e perfeitas, queria proporcionar coisas boas às pessoas. E não devia nada aos grandes centros. Pelo contrário. Já fizemos casamentos em Rio, São Paulo, e ele foi citado como sendo um produto que não havia ali”, relata Leninha.

Júnior Vieira é apontado como um mago da confeitaria no Espírito Santo Crédito: Divulgação

O cake designer era especialista em produções grandiosas e repletas de detalhes, que se assemelhavam a “obras de arte”, mas, segundo Leninha, passou anos trabalhando no anonimato antes que seu nome passasse a integrar festas badaladas do Espírito Santo.

“Nos conhecemos em um período de maré baixa, com muita habilidade, muito talento, querendo entrar no mercado. Júnior era um profissional ímpar, que sempre procurava novas tendências, mas que também buscava uma identidade para ele, para o trabalho dele ser único. Tudo o que ele podia proporcionar de beleza e de felicidade aos clientes dele, ele proporcionou, para deixar todos felizes com sua arte. E era uma pessoa querida, extremamente bondosa. Quem não teve a oportunidade de conhecer o coração de Junior Vieira, não sabe o que perdeu.”

Confeiteiro será velado em Vila Velha

O cake designer Júnior Vieira, que morreu no domingo (11), em São Paulo, onde passava férias, será velado nesta quarta-feira (15), das 9h às 15h, no Memorial Zelo, localizado na Rua Castelo Branco, 1.620, no Centro de Vila Velha, segundo informações divulgadas pela família. O sepultamento ocorrerá em seguida, no cemitério municipal, no mesmo bairro, na Rua Coronel Sodré s/n.