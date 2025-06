Coquetel marca lançamento imobiliário de luxo exclusivo em Vitória

Vitória terá um novo ícone da arquitetura de luxo na Praia do Canto, na Avenida Saturnino de Brito. Trata-se do Horizon Praia do Canto, que foi oficialmente lançado na terça-feira (17), em evento exclusivo no Lareira Up. O novo edifício tem a asinatura da Incorporadora e Construtora Cadete & Gazzinelli, com projeto arquitetônico do renomado Augusto Alvarenga e interiores de Emília Lopes. Veja quem prestigiou o evento nos cliques de Bruno Menezes.