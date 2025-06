Brunch marca lançamento de vitrine assinada com design em Vitória

Jantar do bem

A 4ª edição do Jantar Solidário Além Mar acontece no dia 2 de julho, no Iate Clube do Espírito Santo, com um banquete especial preparado por 17 chefs renomados, que se unem em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto. O evento será realizado no salão do restaurante Aquamarine, com menu servido em ilhas gastronômicas interativas. O cardápio propõe uma viagem de sabores com receitas da culinária brasileira, libanesa, portuguesa, asiática e italiana – sempre com raízes capixabas. Entre os destaques: cavatelli com camarão, curry de frutos do mar, arroz de polvo, salada de bacalhau e pastel capixaba gourmet. A sobremesa fica por conta da Chocolateria Brasil. Os ingressos custam R$ 300 e incluem open bar e degustação à vontade. Mais informações: www.jantaralemmar.com.br.