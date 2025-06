Seminário discute nova economia da energia do ES em Vitória

Em Viana

O Instituto Modus Vivendi (IMV), responsável pelo restauro e readequação da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, Viana, lançou concurso cultural para escolha do nome do Café que será integrado ao Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba. A votação acontece na internet, no site insitutomodusvivendi.org.br e os participantes têm até 1º de julho para escolher entre as opções: Café Mãe D'Ajuda, Café do Engenho e Café Camboapina. Segundo a presidente do IMV, Erika Kunkel, com o restauro próximo de ser finalizado, chegou a hora de dar vida a alguns dos projetos inseridos no monumento. “O Café é um deles. Ele será um espaço agradável e acolhedor, onde os visitantes poderão apreciar uma saborosa culinária que reflete a história e os costumes da região, em meio a bela natureza e a rica história local. Com projeto do arquiteto Augusto Pacheco, o Café tem proposta contemporânea, respeitando a arquitetura jesuítica e a exuberante natureza da antiga fazenda. “Será um local imperdível onde as pessoas se encontrarão após mergulharem na cultura e na história de Araçatiba”, afirma ele.