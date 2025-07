Astrologia

7 famosos do signo de Câncer

Conheças as celebridades cancerianas que são destaques no mundo artístico

Publicado em 3 de julho de 2025 às 14:04

Famosos do signo de Câncer se destacam em suas profissões Crédito: Imagem: Ringo Chiu | Shutterstock

Câncer é o quarto signo do zodíaco e seu elemento é a Água. Ele é regido pela Lua e rege a casa 4 do Mapa Astral. Considerado o mais sensível, simboliza o romantismo, a generosidade, a fidelidade e a dedicação à família. >

Os nativos de Câncer tendem a ser reservados. Quando se sentem desvalorizados ou ameaçados , voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta a astróloga Thaís Mariano. >

A seguir, conheça 7 famosos do signo de Câncer! >

1. Lionel Messi

Lionel Messi é um ícone do futebol mundial Crédito: Imagem: Asatur Yesayants | Shutterstock

24 de junho de 1987 >

>

Profissão: jogador de futebol >

Lionel Messi é um ícone do futebol mundial. Conquistou a Copa do Mundo com a Argentina em 2022 e acumula diversos títulos nacionais e internacionais. Dono do maior número de Bolas de Ouro e recordes individuais, ele solidifica seu legado como um dos maiores jogadores da história do esporte. >

2. Ariana Grande

Ariana Grande fez sua estreia no cinema com o filme “Wicked” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar Crédito: Imagem: Tinseltown | Shutterstock

26 de junho de 1993 >

Profissão: cantora, compositora, atriz e apresentadora. >

A artista fez sua estreia no cinema com o filme “Wicked”, que foi um sucesso de bilheteria e recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Recentemente, também se tornou membro convidada da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar. >

3. Wagner Moura

Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes em 2025 Crédito: Imagem: Ron Adar | Shutterstock

27 de junho de 1976 >

Profissão: ator, produtor, roteirista e cineasta >

O filme “Marighella”, dirigido por Wagner Moura e inspirado na história do guerrilheiro Carlos Marighella, que enfrentou a Ditadura Militar, recebeu diversas indicações a prêmios no Brasil e no exterior. Além disso, o artista foi premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua atuação em “O Agente Secreto”, tornando-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio na mostra principal do evento. >

4. Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa foi reconhecida como ícone global da moda no The EMIGALA Crédito: Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock

30 de junho de 1995 >

Profissão: atriz, modelo, escritora e empresária >

Em 2020, a artista, com sua sócia Vanessa Ribeiro, lançou a marca de moda Ginger. Em 2025, Marina Ruy Barbosa foi reconhecida como ícone global da moda no The EMIGALA, um dos mais importantes eventos internacionais do setor, realizado em Dubai. >

5. Fábio Porchat

O humorista Fábio Porchat foi reconhecido como um dos profissionais mais criativos no GQ Creativity Crédito:

1 de julho de 1983 >

Profissão: ator, diretor, dublador, produtor, roteirista, humorista e apresentador >

Em 2019, o artista e o Porta dos Fundos receberam um Emmy Internacional, na categoria Melhor Comédia, pelo filme “Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie”. Além disso, Fábio Porchat foi um dos premiados no GQ Creativity Awards Brasil 2025, sendo reconhecido como um dos profissionais mais criativos do ano. >

6. Tom Cruise

O ator Tom Cruise acumula diversas bilheterias de sucesso Crédito: Imagem: Loredana Sangiuliano | Shutterstock

3 de julho de 1962 >

Profissão: ator, piloto, diretor e produtor >

Tom Cruise, uma das maiores estrelas de Hollywood, é conhecido por seus papéis marcantes em filmes de ação e drama. Com uma carreira que ultrapassa quatro décadas, acumulou diversos sucessos de bilheteira e prêmios, consolidando-se como um dos atores mais influentes e carismáticos da indústria cinematográfica. Em 2025, ele estrelou “Missão: Impossível – O Acerto Final”, o oitavo e último filme da franquia, encerrando sua jornada como o agente Ethan Hunt após 29 anos. >

7. Gisele Bündchen

Gisele Bündchen está entre as modelos mais bem pagas do mundo Crédito: Imagem: Shutterstock

20 de julho de 1980 >

Profissão: modelo e empresária >

Gisele está entre as modelos mais bem pagas do mundo. Em 2018, segundo a revista Forbes, ela ficou em 5º lugar (empatada com Cara Delevingne). Em fevereiro de 2025, a modelo teve seu terceiro filho, um menino, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, lutador e instrutor de Jiu-Jitsu. >