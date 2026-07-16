Começa retirada de passarela destruída em acidente há 2 anos na BR 101 em Linhares

Mais de dois anos após ser destruída em um acidente envolvendo uma carreta, a passarela da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a ser demolida na quarta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, a retirada dos destroços deve durar cerca de 30 dias e exige a interdição de um trecho da pista marginal.
A estrutura foi atingida em fevereiro de 2024 por uma carreta que transportava uma retroescavadeira. Ao passar sob a passarela, a alça da máquina colidiu com a estrutura, provocando o desabamento de grande parte dela.
Durante a demolição, motoristas que seguem em direção a São Mateus pela pista marginal à direita encontram o trecho interditado. O tráfego permanece liberado pela pista central, tanto no sentido Centro de Linhares quanto em direção a Vitória. A concessionária orienta os condutores a utilizarem a pista central durante a execução dos trabalhos.
A travessia de pedestres continua sendo realizada pelas faixas existentes no local. De acordo com a Prefeitura de Linhares, a passarela já não atendia ao interesse público e o município estuda novos projetos para a travessia, com o objetivo de oferecer mais segurança e melhorar a mobilidade dos pedestres.