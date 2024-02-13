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Alerta

Brasil ultrapassa meio milhão de casos prováveis de dengue, com 75 mortes

O Espírito Santo é sétimo Estado do páis com o maior número de casos prováveis da doença, com cerca de 14 mil registros

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 13:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2024 às 13:35
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de casos prováveis de dengue, de acordo com os dados atualizados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (12).
São 512.353 casos suspeitos nas seis primeiras semanas epidemiológicas do ano, quase o quádruplo do registrado no ano passado (128.842).
Apenas neste ano, 75 mortes foram confirmadas pela doença e outras 350 estão em investigação. O estado de Minas Gerais é o que registra o maior número de casos prováveis da doença, com cerca de 171 mil registros.
Na sequência, estão São Paulo (83.651), Distrito Federal (64.403), Paraná (55.532), Rio de Janeiro (39.315), Goiás (31.809), Espírito Santo (14.107) e Santa Catarina (12.470).

Vacinação

A imunização com a Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda, começará pelas crianças de 10 a 11 anos, mas assim que novos lotes foram entregues pelo laboratório fabricante, a faixa etária vai avançar progressivamente. Essa é a faixa etária com maior índice de hospitalização por dengue dentro do público-alvo da vacina, de 10 a 14 anos.
Ao todo, 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue. As cidades compõem 37 regiões de saúde que, segundo a Saúde, são consideradas endêmicas para a doença.
O lote inicial, com 712 mil doses, está sendo enviado para 315 municípios nas seguintes unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, Bahia, Bahia, Acre, Acre, Paraíba, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão.

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