A Curva da Jurema é o trecho que terá a maior faixa, aumentando de 38 a 60 metros de largura. Na Praia da Guarderia, nem toda a faixa de areia passará por engordamento, mas o trecho engordado terá entre 32 e 35 metros. Chegando na Praia do Canto, a extensão da faixa de areia ficará entre 37 metros e 55 metros.

Os 261 mil m³ de areia que serão utilizados para realizar o engordamento serão extraídos de jazidas no fundo do mar. "A gente teve que fazer estudos para identificar em quais locais tem a areia específica e necessária para fazer esse engordamento. Já tem estudos prévios existentes, então sabemos quais são as áreas mais propícias. Essa jazida já está identificada. É a mais próxima, por uma questão de economicidade", explicou o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin.

Ainda segundo o secretário, a necessidade da obra foi constatada em estudos que mostraram que, em duas décadas, as praias perderam, em média, 1 metro de faixa de areia por ano. A situação se agravou nos últimos dois anos, com perda de 4 metros por ano. A obra não é uma solução definitiva, mas deverá conter o avanço do mar e a erosão por cerca de 10 a 15 anos, quando nova intervenção precisará ser realizada.

Your browser does not support the audio element. Praias de Vitória devem ganhar até 60 metros a mais de areia; veja projeção

Curva da Jurema já teve extensão há menos de 4 anos