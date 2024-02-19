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Deslizamento na Pedra do Camelo chama a atenção em Pancas; vídeo

Cenas foram registradas na tarde de domingo (18) em um dos cartões postais do Espírito Santo

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 11:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 fev 2024 às 11:47
A imagem assusta: ocorreu um deslizamento de pedras em um dos cartões postais do Espírito Santo, a Pedra do Camelo, localizada no Córrego São Luiz, em Pancas. O registro foi feito neste domingo (18) por uma pessoa que estava no local. Em nota, a Defesa Civil do município informou que foi imediatamente acionada para avaliar a situação no lugar e verificou que as pedras caíram em uma área de mata, não atingindo nenhuma casa nas proximidades.
A área está sendo monitorada para a possibilidade de novos deslizamentos, segundo o órgão municipal.

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