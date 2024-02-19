Bebê de 6 meses morre após acidente entre dois carros em Vila Pavão

Um bebê de 6 meses não resistiu a um acidente de trânsito entre dois carros na ES 220, em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, e morreu na noite deste domingo (18). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A identidade da criança não foi divulgada, mas se sabe que se trata de uma menina.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a bebê estava em um Volkswagen Polo, com os pais e uma outra criança, de 6 anos, que seguia sentido a Nova Venécia e bateu em um Honda Civic, ocupado apenas pelo motorista, que vinha no sentido contrário, no final de uma curva. A colisão foi perto da entrada para a localidade de Córrego Mutum, na zona rural. Na imagem é possível ver que os dois veículos ficaram com a frente bastante amassada.
Os militares informaram que, no momento em que chegaram ao local, o motorista e os passageiros do Polo já haviam sido socorridos por terceiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do Civic foi socorrido por uma ambulância da prefeitura de Vila Pavão. Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados para o hospital de Nova Venécia. Não foram fornecidas informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.
Em nota, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Cientificada (PCIES) foi acionado na noite deste domingo (18), para recolhimento de corpo de sexo feminino em um hospital localizado no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico.
“O corpo da vítima, uma criança de 06 meses, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico. O caso seguirá sob investigação da PCES”, finalizou a corporação.