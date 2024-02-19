Bebê de 6 meses morre após acidente entre dois carros em Vila Pavão

Em nota, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Cientificada (PCIES) foi acionado na noite deste domingo (18), para recolhimento de corpo de sexo feminino em um hospital localizado no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico.