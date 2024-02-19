Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia na ES 220

Bebê de 6 meses morre após acidente entre dois carros em Vila Pavão

Batida aconteceu ao fim de uma curva, perto da entrada da comunidade de Córrego Mutum, na zona rural

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 10:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 fev 2024 às 10:53
Cena do acidente que causou a morte de uma bebê de 6 meses, em Vila Pavão
Cena do acidente que causou a morte de bebê de 6 meses, em Vila Pavão Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um bebê de 6 meses não resistiu a um acidente de trânsito entre dois carros na ES 220, em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, e morreu na noite deste domingo (18). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A identidade da criança não foi divulgada, mas se sabe que se trata de uma menina.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a bebê estava em um Volkswagen Polo, com os pais e uma outra criança, de 6 anos, que seguia sentido a Nova Venécia e bateu em um Honda Civic, ocupado apenas pelo motorista, que vinha no sentido contrário, no final de uma curva. A colisão foi perto da entrada para a localidade de Córrego Mutum, na zona rural. Na imagem é possível ver que os dois veículos ficaram com a frente bastante amassada. 
Os militares informaram que, no momento em que chegaram ao local, o motorista e os passageiros do Polo já haviam sido socorridos por terceiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do Civic foi socorrido por uma ambulância da prefeitura de Vila Pavão. Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados para o hospital de Nova Venécia. Não foram fornecidas informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.
Em nota, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Cientificada (PCIES) foi acionado na noite deste domingo (18), para recolhimento de corpo de sexo feminino em um hospital localizado no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico.
“O corpo da vítima, uma criança de 06 meses, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico. O caso seguirá sob investigação da PCES”, finalizou a corporação.

VEJA TAMBÉM

Pais são denunciados por morte de filho de 2 anos em Montanha

15 mil ingressos vendidos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Botafogo foi prejudicado pela arbitragem no clássico que perdeu para o Vasco

Homem é esfaqueado na rua e suspeito foge sujo de sangue no ES

Professores do ES temem discriminação com lei que pede antecedentes criminais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Polícia Civil Vila Pavão Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados