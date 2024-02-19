Temporal rápido provoca alagamentos e prejuízos em cidades da Grande Vitória

Em Vila Velha, o bairro Santa Inês ficou com ruas alagadas, o que impediu a passagem segura de pedestres e a circulação de carros. Mesmo após a chuva parar, as vias seguiam inundadas, chegando até a calçada.

A prefeitura do município informou que outros pontos necessitam atenção dos moradores como: Centro, Itapuã, Itaparica e Boa Vista. A administração central da cidade divulgou que até as 15h foi registrado o acúmulo de 11 mm.

Viana

Em outro ponto da Grande Vitória também há pontos de interdições. O trecho do viaduto do bairro Canaã, em Viana, ficou totalmente alagado.

Em filmagens feitas por motoristas que passaram pelo local é possível ver um carro em cima do canteiro com a parte dianteira do carro dentro da água. Como a faixa da direita estava mais alagada, os condutores estão priorizando dirigir pela faixa esquerda.

Em outro ponto da cidade, na entrada do bairro Marcílio de Noronha, houve acúmulo da pista lateral da BR 101, como mostram os registros feitos pelo repórter João Brito, da TV Gazeta.

Entrada de Marcílio de Noronha ficou alagada com as fortes chuvas

Serra

Já na Serra, bairros como Nova Carapina I e Barro Branco registraram queda de energia por causa da chuva. Na BR 101, na altura da entrada de Laranjeiras, houve alagamento rápido e o menos um carro apresentou problemas, segundo informações de moradores.

Em nota, a EDP informou que uma equipe da Concessionária realizou os reparos necessários assim que acionada, e o fornecimento de energia já foi restabelecido.

Cariacica foi mais afetada