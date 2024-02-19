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Temporal rápido provoca alagamentos e prejuízos em cidades da Grande Vitória

Os municípios Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana foram os mais impactados com a chuva forte, com direito a granizo, na tarde desta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 16:53

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 fev 2024 às 16:53
Os municípios da Grande Vitória vivenciaram, mais uma vez, um temporal rápido, mas suficiente para provocar estragos, na tarde desta segunda-feira (19). As cidades de Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica registraram avenidas e ruas alagadas, ocorrência de raios, falta de energia, queda de muro e de árvore, devido à quantidade de água em abundância.
Em Vila Velha, o bairro Santa Inês ficou com ruas alagadas, o que impediu a passagem segura de pedestres e a circulação de carros. Mesmo após a chuva parar, as vias seguiam inundadas, chegando até a calçada.
A prefeitura do município informou que outros pontos necessitam atenção dos moradores como: Centro, Itapuã, Itaparica e Boa Vista. A administração central da cidade divulgou que até as 15h foi registrado o acúmulo de 11 mm.

Viana

Em outro ponto da Grande Vitória também há pontos de interdições. O trecho do viaduto do bairro Canaã, em Viana, ficou totalmente alagado.
Em filmagens feitas por motoristas que passaram pelo local é possível ver um carro em cima do canteiro com a parte dianteira do carro dentro da água. Como a faixa da direita estava mais alagada, os condutores estão priorizando dirigir pela faixa esquerda.
Em outro ponto da cidade, na entrada do bairro Marcílio de Noronha, houve acúmulo da pista lateral da BR 101, como mostram os registros feitos pelo repórter João Brito, da TV Gazeta.

Entrada de Marcílio de Noronha ficou alagada com as fortes chuvas

Serra

Já na Serra, bairros como Nova Carapina I e Barro Branco registraram queda de energia por causa da chuva. Na BR 101, na altura da entrada de Laranjeiras, houve alagamento rápido e o menos um carro apresentou problemas, segundo informações de moradores. 
Em nota, a EDP informou que uma equipe da Concessionária realizou os reparos necessários assim que acionada, e o fornecimento de energia já foi restabelecido.

Cariacica foi mais afetada

Árvores caídas, muros desabando, telhados 'voando' e rodovia se tornando rio foram momentos vividos em Cariacica, nesta terça-feira (19). Em diferentes bairros a chuva acabou causando esses problemas. No bairro Mucurici, um muro caiu com a quantidade acumulado de chuva no solo, segundo relatos. Ninguém chegou a se ferir, mas a terra chegou a cair no quintal de vizinhos. 
No começo da tarde, a chuva de granizo também foi registrada por moradores. Em telhados e ruas haviam pedaços de 'pedras' de água. 

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