Chuva de granizo atinge Cariacica; veja vídeos

Um dos principais cartões-postais da cidade, o Estádio Kleber Andrade, em Rio Branco, também ficou com o gramado tomado pelas pedras de gelo. Veja vídeo:

"Há pontos de alagamentos de escoamento rápida nos bairros Jardim América, Cruzeiro do Sul, Campo Grande e Bela Aurora. O órgão informa que está de prontidão nos números (27) 98831-6000 e 199", frisou a administração municipal.