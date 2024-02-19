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Até terça-feira

ES recebe dois alertas de chuvas intensas com risco de alagamentos

Cidades sob aviso laranja — o segundo maior na escala de risco — devem se preparar para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos de até 100 km/h

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 14:01

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 fev 2024 às 14:01
O guarda-chuva vai precisar ser usado novamente pelos capixabas após um final de semana de tempo firme. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas para o Espírito Santo: um laranja e um  amarelo para risco de chuvas fortes, válidos até a manhã de terça-feira (20).
Os moradores das cidades sob aviso laranja — o segundo maior na escala de risco — devem se preparar para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos intensos devem chegar até 100 km/h, segundo o Inmet. Nesses locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já o amarelo — o menor na escala de risco — pode trazer chuva com até 30 mm/h e ventania que pode atingir 60 km/h. 
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
  • Afonso Cláudio
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivácqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
  • Bom Jesus de Goiás

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