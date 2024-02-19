ES recebe dois alertas de chuvas intensas com risco de alagamentos

O guarda-chuva vai precisar ser usado novamente pelos capixabas após um final de semana de tempo firme. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas para o Espírito Santo: um laranja e um amarelo para risco de chuvas fortes, válidos até a manhã de terça-feira (20).
Os moradores das cidades sob aviso laranja — o segundo maior na escala de risco — devem se preparar para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos intensos devem chegar até 100 km/h, segundo o Inmet. Nesses locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já o amarelo — o menor na escala de risco — pode trazer chuva com até 30 mm/h e ventania que pode atingir 60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Vila Pavão
- Vila Valério
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Bom Jesus de Goiás