ES recebe dois alertas de chuvas intensas com risco de alagamentos

O guarda-chuva vai precisar ser usado novamente pelos capixabas após um final de semana de tempo firme. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas para o Espírito Santo: um laranja e um amarelo para risco de chuvas fortes, válidos até a manhã de terça-feira (20).

Os moradores das cidades sob aviso laranja — o segundo maior na escala de risco — devem se preparar para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos intensos devem chegar até 100 km/h, segundo o Inmet. Nesses locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o amarelo — o menor na escala de risco — pode trazer chuva com até 30 mm/h e ventania que pode atingir 60 km/h.

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Mantenópolis

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Gabriel da Palha

São Mateus

Vila Pavão

Vila Valério