Tempo em Cariacica: chuva intensa, granizo e alagamentos

Chuva em Cariacica alagou pontos importantes como a Avenida Kleber Andrade Crédito: Leitor A Gazeta

A chuva chegou com força na tarde desta segunda-feira (19) em Cariacica, na região da Grande Vitória, com trovões e raios. Em pouco tempo, ruas e avenidas ficaram alagadas. Há registros de enchentes no bairro Vila Capixaba e em trecho da antiga BR 262, que foi municipalizada e passou a se chamar Rodovia Governador Mário Covas.

Uma das vias mais afetadas é a Avenida Kleber Andrade, que virou um 'rio'. Motorista que passou no local informou à reportagem que não há escoamento.

Na Avenida Expedito Garcia, em Itaquari, os ventos fortes junto das chuvas arrancaram cartazes que estão atingindo carros e lojas.

O temporal foi rápido, mas suficiente para provocar estragos em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

A Defesa Civil de Cariacica informou, por nota, que uma árvore caiu em frente ao Perim, em Campo Grande, e uma em Mucuri. A via está parcialmente interditada e a equipe está ao local. O órgão público contou ainda que houve destelhamento em uma casa no bairro Morada de Santa Fé e na Escola Municipal Maria Paiva, em São Geraldo. Em ambos não há feridos.

"Há pontos de alagamentos de escoagem rápida nos bairros Jardim América, Cruzeiro do Sul, Campo Grande e Bela Aurora", divulgaram. A Defesa pede para que quem precisar de atendimento pode ligar para os números (27) 98831-6000 e 199.

Há também pontos de alagamento no trecho BR 262 que passa por Jardim America e próximo do trevo de Alto Laje.

Em Cariacica, o bairro Jardim America e trevo de Alto Laje ficaram alagados

Muro caiu