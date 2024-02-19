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Tempo em Cariacica: chuva intensa, granizo e alagamentos

Volumosa e forte chuva atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (19); houve registro de granizo em pelo menos dois bairros

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:00

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 fev 2024 às 15:00
Chuva em cariacica
Chuva em Cariacica alagou pontos importantes como a Avenida Kleber Andrade Crédito: Leitor A Gazeta
A chuva chegou com força na tarde desta segunda-feira (19) em Cariacica, na região da Grande Vitória, com trovões e raios. Em pouco tempo, ruas e avenidas ficaram alagadas. Há registros de enchentes no bairro Vila Capixaba e em trecho da antiga BR 262, que foi municipalizada e passou a se chamar Rodovia Governador Mário Covas. 
Uma das vias mais afetadas é a Avenida Kleber Andrade, que virou um 'rio'. Motorista que passou no local informou à reportagem que não há escoamento. 
Na Avenida Expedito Garcia, em Itaquari, os ventos fortes junto das chuvas arrancaram cartazes que estão atingindo carros e lojas.
Chuva em cariacica
O temporal foi rápido, mas suficiente para provocar estragos em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta
A Defesa Civil de Cariacica informou, por nota, que uma árvore caiu em frente ao Perim, em Campo Grande, e uma em Mucuri. A via está parcialmente interditada e a equipe está ao local. O órgão público contou ainda que houve destelhamento em uma casa no bairro Morada de Santa Fé e na Escola Municipal Maria Paiva, em São Geraldo. Em ambos não há feridos.
"Há pontos de alagamentos de escoagem rápida nos bairros Jardim América, Cruzeiro do Sul, Campo Grande e Bela Aurora", divulgaram. A Defesa pede para que quem precisar de atendimento pode ligar para os números (27) 98831-6000 e 199.
Além da água, houve queda de granizo em Cariacica. Os vídeos e fotos feitos por moradores mostram as pedras de gelo acumuladas em ruas e telhados das casas. 
Há também pontos de alagamento no trecho BR 262 que passa por Jardim America e próximo do trevo de Alto Laje.

Em Cariacica, o bairro Jardim America e trevo de Alto Laje ficaram alagados

Muro caiu 

O muro de uma casa caiu no bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (19), após as fortes chuvas que atingiram o município. O solo ficou'encharcado devido à grande quantidade de água e desmoronou, levando a estrutura abaixo.
Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que a terra e pedaços do muro foram parar no quintal de vizinhos, mas sem atingir a moradia.

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Cariacica chuva
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