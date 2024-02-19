Muro cai após temporal e atinge quintal de vizinhos em Cariacica

O muro de uma casa caiu no bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (19), após as fortes chuvas que atingiram o município. O solo ficou'encharcado devido à grande quantidade de água e desmoronou, levando a estrutura abaixo.
Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que a terra e pedaços do muro foram parar no quintal de vizinhos, mas sem atingir a moradia.
Até o momento não foram registrados feridos. A Defesa Civil do município foi demandada, e assim que houver retorno a matéria será atualizada.