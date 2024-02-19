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Muro cai após temporal e atinge quintal de vizinhos em Cariacica

A estrutura foi abaixo depois que o solo do local, encharcado pelas chuvas, desmoronou; sedimentos foram parar no quintal de vizinhos, mas não atingiram o imóvel

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 16:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 fev 2024 às 16:30
O muro de uma casa caiu no bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (19), após as fortes chuvas que atingiram o município. O solo ficou'encharcado devido à grande quantidade de água e desmoronou, levando a estrutura abaixo. 
Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que a terra e pedaços do muro foram parar no quintal de vizinhos, mas sem atingir a moradia. 
Veja também: Temporal vem acompanhado por granizo e causa transtornos em Cariacica
Até o momento não foram registrados feridos. A Defesa Civil do município foi demandada, e assim que houver retorno a matéria será atualizada. 

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