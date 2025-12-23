Só no Heue

Em média, três pessoas por dia são atendidas por acidentes com bikes elétricas no ES

Dado foi citado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante entrevista ao programa CBN Vitória, nesta terça-feira (23)

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:57

Na Orla de Camburi, uma placa da Guarda Municipal de Vitória alerta para o limite de velocidade de 20 km Crédito: Carlos Alberto Silva

Em média três pessoas por dia dão entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, com lesões provocadas por acidentes envolvendo bicicletas elétricas. O dado foi citado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante entrevista ao programa CBN Vitória, nesta terça-feira (23), ao fazer um balanço de fim de ano da gestão e comentar as perspectivas para 2026.

A entrevista foi conduzida pela jornalista Fernanda Queiroz, âncora do programa, e pela colunista de política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Ao abordar o tema da mobilidade urbana, Casagrande voltou a demonstrar preocupação com o aumento de acidentes envolvendo bikes elétricas e veículos similares, especialmente entre jovens.

Segundo o governador, o Heue (antigo Hospital São Lucas e principal unidade de referência em traumas no Estado) tem recebido diariamente vítimas desses acidentes. Casagrande afirmou ainda que a gravidade dos casos tem chamado atenção. “Se você for na UTI do São Lucas, há 100 leitos de UTI, uma ‘UTI de jovens’, jovens de 16 e 18 anos”, disse, ao relatar o perfil de parte dos pacientes internados.

Governador Renato Casagrande esteve no programa CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (23) Crédito: Ricardo Medeiros

Casagrande ressaltou que o crescimento do uso desses modais exige atenção do poder público, principalmente diante da facilidade de acesso e da possibilidade de alteração dos equipamentos para atingir altas velocidades.

Hoje qualquer pessoa, de qualquer idade, pode usar um veículo desse que, se a pessoa tirar o bloqueio, pode chegar a 40, 60 quilômetros por hora. É uma velocidade alta, que pode causar a morte de pessoas Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

Pedido de regulamentação

Durante a entrevista, o governador voltou a defender uma regulamentação federal mais clara para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos. Segundo ele, a ausência de regras mais específicas dificulta a atuação das guardas municipais e das forças de segurança.

Os municípios têm o papel de dar algum controle através das guardas municipais e nós, juntos, fazemos campanhas educativas. Mas eu pedi que o Conselho Nacional de Trânsito discutisse essa regulamentação para que a gente tenha a chance de as guardas municipais e até a Polícia Militar atuarem em alguns casos, caso seja necessário Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

Casagrande também destacou que, embora as bicicletas elétricas sejam um modal importante do ponto de vista ambiental e da mobilidade, o uso precisa ser acompanhado de educação e infraestrutura adequada. Ele citou que mesmo ciclovias podem se tornar perigosas quando não têm largura suficiente para comportar bicicletas convencionais e elétricas em alta velocidade.

“Até para o ciclista que está usando a bicicleta normal, que exige esforço físico, fica perigoso se você for ultrapassado por uma bicicleta elétrica a 40 km por hora”, afirmou.

Infraestrutura e novo projeto de ciclovia

Como parte das ações para incentivar o uso seguro do modal, o governador mencionou a publicação de um edital para a construção de uma ciclovia de cerca de 23 quilômetros, ligando o município de Vila Velha a Guarapari. O trajeto previsto vai da região de Terra Vermelha, em Vila Velha, até a entrada de Setiba, em Guarapari.

Acidentes de trânsito preocupam governo

Ainda durante a entrevista, o governador afirmou que os acidentes de trânsito devem superar os homicídios no Espírito Santo, com uma estimativa de cerca de 200 mortes a mais. Grande parte desses casos, segundo ele, envolve motocicletas, mas o crescimento de acidentes com bicicletas elétricas também preocupa. Em consulta ao Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), nesta terça, crimes violentos letais intencionais somavam 807 registros, contra 966 de mortes no trânsito (159 a mais).

Casagrande ressaltou que mais de 90% dos acidentes fatais estão relacionados a descuidos, reforçando a necessidade de campanhas educativas, fiscalização e mudanças de comportamento no trânsito.

Nos últimos meses, o Governo Estadual tem cobrado do Governo Federal uma regulamentação mais rigorosa para o uso de bicicletas elétricas. Em novembro, Casagrande enviou ofício ao Ministério dos Transportes citando casos graves, como a morte de uma idosa de 82 anos atropelada por uma bicicleta elétrica em Vitória e o acidente envolvendo um adolescente de 14 anos em Colatina.

O tema também passou a ser acompanhado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que abriu apuração sobre o uso desses veículos, especialmente em áreas de lazer e ciclovias da Capital, diante do aumento de ocorrências e da falta de instrumentos legais para fiscalização punitiva.

