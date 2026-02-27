A Gazeta - Agora

Trecho da BR 262 está cedendo em Brejetuba e PRF faz alerta

Publicado em 27/02/2026 às 12h24
Motoristas devem ter atenção ao passar pelo trecho

Após dias de intensas chuvas, um trecho da BR 262 está cedendo em Brejetuba, na Região Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertou os motoristas nesta sexta-feira (27) para que tenham atenção ao passar pelo quilômetro 136. Por enquanto, o tráfego de veículos está liberado na região.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi procurado pela reportagem sobre a situação da rodovia e previsão de serviços, mas ainda não houve retorno.

Também em reflexo das chuvas, outro trecho da rodovia federal foi parcialmente interditado devido à queda de uma barreira. O ponto de bloqueio é no quilômetro 185, já na cidade de Iúna. 

