Trecho da BR 262 está cedendo em Brejetuba e PRF faz alerta

Após dias de intensas chuvas, um trecho da BR 262 está cedendo em Brejetuba, na Região Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertou os motoristas nesta sexta-feira (27) para que tenham atenção ao passar pelo quilômetro 136. Por enquanto, o tráfego de veículos está liberado na região.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi procurado pela reportagem sobre a situação da rodovia e previsão de serviços, mas ainda não houve retorno.