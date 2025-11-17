Casagrande pede ao governo Lula regulamentação de bicicletas elétricas

Uso de bicicleta elétrica ainda não é regulamentado nacionalmente Crédito: Shutterstock

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, pediu ao governo federal que regulamente e fiscalize o uso de bicicletas elétricas e similares no país. A solicitação, enviada ao ministro dos Transportes Renan Filho, ocorre após um aumento no número de acidentes envolvendo os veículos.

No ofício enviado ao ministro na última sexta-feira (14), Casagrande relembra a morte de uma idosa de 82 anos, atropelada por um equipamento autopropelido em Vitória. Citou ainda o caso de um adolescente de 14 anos, que ficou hospitalizado por um longo período, em Colatina, após um acidente semelhante.

“Em diversas cidades capixabas, observa-se aumento expressivo de ocorrências envolvendo esses veículos. Embora representem alternativas sustentáveis de mobilidade, têm sido utilizados de forma irregular, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN, inclusive por menores de idade.”