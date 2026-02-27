Caminhão-cegonha tomba e picape colide com veículo da carga em Aracruz
Um caminhão-cegonha que transportava carros tombou na ES 445, conhecida como Rodovia das Carretas, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27). Uma Fiat Strada que passava pelo local acabou colidindo com um dos veículos que estavam na carga.
Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu nas proximidades do viaduto da Barra do Riacho. O condutor da picape foi socorrido consciente e encaminhado a um hospital da região. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e também precisou de atendimento médico.
Em imagens enviadas à reportagem da TV Gazeta, é possível ver veículos espalhados pela pista, enquanto o caminhão-cegonha aparece tombado, ocupando parte da via. De acordo com a PM, o trecho precisou ser parcialmente interditado. Por volta das 12h30, o trânsito ainda fluía em meia pista para a retirada dos veículos e a liberação total da rodovia.