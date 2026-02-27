Caminhão-cegonha tomba e picape colide com veículo da carga em Aracruz

Caminhão-cegonha tomba e carga atinge carro em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão-cegonha que transportava carros tombou na ES 445, conhecida como Rodovia das Carretas, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27). Uma Fiat Strada que passava pelo local acabou colidindo com um dos veículos que estavam na carga.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu nas proximidades do viaduto da Barra do Riacho. O condutor da picape foi socorrido consciente e encaminhado a um hospital da região. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e também precisou de atendimento médico.