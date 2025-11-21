José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

O necessário controle das bikes elétricas

É bem verdade que o Contran já estabeleceu a data-limite de 31 de dezembro para que as bikes se adaptem à legislação. Mas também é verdade que se uma fiscalização rigorosa não for adotada, a regulamentação não passará de mais uma letra morta

Publicado em 21/11/2025 às 03h30


