'Continuarei a luta em defesa da Ufes', diz Ethel após nomeação de reitor

"Hoje, dia 24 de março de 2020, eu estaria informando sobre o Dia de Combate Mundial à Tuberculose, além de reforçar acerca dos nossos cuidados para o enfrentamento à Covid-19, condizendo com o meu papel de especialista e mulher na ciência. Mas hoje é um dia de nostalgia e um misto de sentimentos. Me recordo do dia 3 de outubro de 2019, quando tomei a decisão de me candidatar à reitoria da Ufes.

Esta foi uma jornada intensa, cheia de afetos, apoios, dedicação, trabalho e muitos desafios. Todavia, muito gratificante pelas escutas, pela construção de um projeto coletivo para a Universidade Federal do Espírito Santo, resguardando os direitos sociais, os programas de inclusão e as políticas de acesso e permanência, além de organizar um planejamento institucional e um movimento inovador, com um olhar atento aos servidores e estudantes.

Foram aproximadamente dois meses entre a campanha, a consulta informal à comunidade e à consulta formal ao colégio eleitoral. Uma campanha curta, mas que me orgulho de ter realizado e de ter percorrido o máximo de lugares para conversar com o máximo de pessoas. Neste período estive ao lado do professor Roney Pignaton (candidato à vice-reitoria) e de tantos apoiadores que, em poucas linhas, seria impossível nomear a todas e todos. A estes, quero expressar o meu eterno agradecimento por todas as demonstrações de apoio e a confiança depositada na defesa incessante de uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Muito obrigada aos estudantes e servidores que foram aos debates e às urnas no dia 6 de novembro de 2019, pelo exercício da democracia, e por me legitimar como a primeira mulher eleita à reitoria da Ufes. Obrigada também aos membros do colégio eleitoral por respeitarem a consulta à comunidade universitária, posicionando-me no topo da lista tríplice enviada ao MEC.

Agradeço ao Governo do Estado, aos deputados federais, senadores, prefeitos e demais forças políticas do Estado do Espírito Santo pelas moções de apoio junto ao Governo Federal, resguardando o resultado do sufrágio como legítima expressão da vontade coletiva da comunidade acadêmica da Ufes.

Continuarei na busca e na defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, especialmente em defesa da Universidade Federal do Espírito Santo. Mesmo não sendo nomeada como a gestora máxima, estarei todos os dias comprometida com o projeto construído coletivamente para esta instituição, visando sua potência para toda a sociedade capixaba.

Neste momento de tantas incertezas quanto ao futuro, declaro o meu apoio ao Reitor Paulo Vargas para dar serenidade na continuidade de um projeto coletivo para nossa Universidade."