Facilitar o investimento privado é melhorar a vida nas cidades

As mudanças estruturais promovidas pela Prefeitura de Vitória para ampliar o relacionamento com investidores, aumentando assim os pontos de contato com a iniciativa privada, apontam para um caminho que tende a ser próspero, com mais diversificação econômica e, consequentemente, mais qualidade de vida para a população.





É uma forma moderna de enxergar a gestão das cidades: atrair o investimento privado, que gera riquezas e emprego, em um ciclo de desenvolvimento sustentável. Com mais receitas, as entregas de saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana se tornam mais robustas, com os investimentos voltando para os moradores.





O investimento privado depende de confiança e credibilidade para acontecer, e o fortalecimento dessa ponte para consolidar negócios é a estratégia adequada para atraí-lo. A integração das cidades com o setor produtivo é a rota para diversificação econômica.





Vitória, desde 2021, passou a ser a segunda maior economia do Espírito Santo, atrás da Serra, o que mostra que melhorar esse posicionamento com o empresariado é oportuno. Do turismo ao setor de serviços, passando pela própria infraestrutura urbana, há muitas frentes que podem ser trabalhadas para a geração de riquezas.





Vale para Vitória, vale para outros municípios, para o Estado e para o próprio país: quando o investimento público se une ao privado, tudo caminha para frente. A sociedade se fortalece com uma economia arrojada, mais fortalecida diante das crises, e com qualidade de vida consistente e compartilhada.