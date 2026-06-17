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Opinião da Gazeta

Facilitar o investimento privado é melhorar a vida nas cidades

O investimento privado depende de confiança e credibilidade para acontecer, e o fortalecimento dessa ponte para consolidar negócios é a estratégia adequada para atraí-lo

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 01:00

Públicado em 

17 jun 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Sede da Prefeitura Municipal de Vitória em Bento Ferreira
Sede da Prefeitura Municipal de Vitória em Bento Ferreira Vitor Jubini

As mudanças estruturais promovidas pela Prefeitura de Vitória para ampliar o relacionamento com investidores, aumentando assim os pontos de contato com a iniciativa privada, apontam para um caminho que tende a ser próspero, com mais diversificação econômica e, consequentemente, mais qualidade de vida para a população.


É uma forma moderna de enxergar a gestão das cidades: atrair o investimento privado, que gera riquezas e emprego, em um ciclo de desenvolvimento sustentável. Com mais receitas, as entregas de saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana se tornam mais robustas, com os investimentos voltando para os moradores.


O investimento privado depende de confiança e credibilidade para acontecer, e o fortalecimento dessa ponte para consolidar negócios é a estratégia adequada para atraí-lo. A integração das cidades com o setor produtivo é a rota para diversificação econômica. 


Vitória, desde 2021, passou a ser a segunda maior economia do Espírito Santo, atrás da Serra, o que mostra que melhorar esse posicionamento com o empresariado é oportuno. Do turismo ao setor de serviços, passando pela própria infraestrutura urbana, há muitas frentes que podem ser trabalhadas para a geração de riquezas.


Vale para Vitória, vale para outros municípios, para o Estado e para o próprio país: quando o investimento público se une ao privado, tudo caminha para frente. A sociedade se fortalece com uma economia arrojada, mais fortalecida diante das crises, e com qualidade de vida consistente e compartilhada.

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