Saúde do coração: entenda como a alimentação pode aumentar os riscos cardiovasculares

A nutróloga Sabrina Guerreiro, que também atua no Hospital Badim, concorda e destaca uma diretriz recente da American Heart Association para melhorar a saúde cardiovascular. “É uma orientação que eu sempre adotei: o todo da alimentação deve ser saudável e não faz sentido eleger um grande vilão. O maior risco está no desequilíbrio e no consumo excessivo. Devemos traçar estratégias para diminuir o impacto de alguns alimentos, sem necessariamente banir o consumo”, recomenda.