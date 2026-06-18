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Opinião da Gazeta

Cratera na BR 262 faz três meses: manutenção precisa ser levada mais a sério

O local esteve sinalizado por todo o período, mas isso comprovadamente não impediu um acidente grave

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 05:00

Públicado em 

18 jun 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Cratera na BR 262
Cratera na BR 262 Andrade Ribeiro

Não há argumento melhor para defender mais agilidade diante de problemas estruturais tão graves quanto uma cratera que se abre em uma rodovia: é com esse senso de urgência que vidas são protegidas. 


E esse não foi o caso do buraco aberto no km 101 da BR 262, em Venda Nova, pelas fortes chuvas que ocorreram em 19 de março. Na ocasião, uma motorista registrou a correnteza que atravessava a pista e chegou a arrastar um motociclista. Menos de um mês depois, outro motociclista morreu ao cair dentro do buraco que permanecia aberto.


Mesmo com uma perda humana, a cratera está prestes a completar três meses, neste dia 19. O local esteve sinalizado por todo o período, mas isso comprovadamente não impediu um acidente grave. A BR 262 é conhecida por seu traçado sinuoso e permanece na expectativa de uma duplicação que dê mais segurança aos condutores.


Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) havia informado que em abril a realização de obras reparadoras dependia de uma contratação emergencial, sem dar um prazo para tanto. Nesta terça-feira (16), a reportagem da TV Gazeta pediu atualizações sobre a situação da obra ao órgão, mas não obteve resposta.


A modernização da BR 262 está sendo encaminhada com recursos públicos, incluindo recursos do acordo de Mariana, com edital previsto para este ano. Mas essa demora para reparar a pista, uma situação que coloca vidas em risco, mostra que a manutenção da via precisa ser tratada com mais seriedade pelo poder público, enquanto ele permanecer tendo essa atribuição. Tão importante quanto duplicar uma rodovia é cuidar dela.

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